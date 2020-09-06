موعد مباراة سويسرا ضد ألمانيا بدورى الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

يحل المنتخب الألماني ضيفا ثقيلا على نظيره السويسرى، في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سانت جاكوب بارك" معقل نادى بازل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات للمستوى الأول من النسخة الجديدة لبطولة دوري الأمم الأوروبية التي انطلقت مساء الخميس الماضى، ومن المقرر أن تكون المباراة مذاعة على قناة beIN Sports HD 2.

ويسعى المانشافت لتحقيق فوزه الأول في دوري أمم أوروبا بعد سقوطه في فخ التعادل القاتل أمام منتخب إسبانيا في الجولة الأولى مساء الخميس الماضى، بهدف لكل منهما، على ملعب "مرسيدس بينز آرينا" بمدينة شتوتجارت.

في المقابل، سقطت سويسرا في مستهل مشوارها بالبطولة أمام أوكرانيا بهدفين مقابل هدف، لتتذيل جدول ترتيب المجموعة بدون أي رصيد من النقاط، خلف منتخبى ألمانيا وإسبانيا بنقطة واحدة لكل منهما.

وتنافس الماكينات وسويسرا في المجموعة الرابعة بالنسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم بجانبهما منتخبى إسبانيا وأوكرانيا حيث يلتقى الثنائى الأخير وجها لوجه في نفس التوقيت على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

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ومن المقرر أن تقام الأدوار النهائية لدورى الأمم الأوروبية في يونيو 2021، ومرحلة "بلاي أوف" في مارس 2022.

ويلعب كل منتخب مباراتي ذهاب وإياب أمام المنتخبات الأخرى في مجموعته، ويتأهل متصدرو المجموعات في الدوري A إلى المربع الذهبي للبطولة، على أن تهبط المنتخبات الأربعة المتذيلة إلى المستوى الأدنى.

وتم تقسيم المنتخبات الـ55 الأعضاء إلى أربع مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، بواقع 16 منتخبًا في المستوى الأول، 16 في المستوى الثاني، 16 في المستوى الثالث و7 في المستوى الرابع.

