وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سيفتتحان الجمعة المقبلة 53 مسجدًا بالمحافظة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح عدد 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن عن أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها ، والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى ، تقوم الوزارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م بافتتاح (314) مسجد تم إحلالها وتجديدها منها عدد (121) مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منهم خمسة مساجد إنشاء جديد .

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يذكر أن وزارة الأوقاف ناشدت جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطة الفتح ، والالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها الوزارة من ارتداء الكمامة ، واصطحاب السجادة الخاصة بكل مصلي ، ومراعاة التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم ، وتؤكد الوزارة أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .

كما أكدت وزارة الأوقاف، على استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد ، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد ، مؤكدة على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال ، واجتهادهم في الاستعداد لصلاة الجمعة .