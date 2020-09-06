5 معلومات عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الأحد 6 / 9 / 2020 بالدورى المصرى

يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش في الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة، ونستعرض أهم المعلومات عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش في السطور التالية..

- نتيجة آخر لقاء للزمالك والطلائع بالدوري

يدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة منتشياً بفوزه على بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة في المقابل تعادل طلائع الجيش مع أسوان سلبياً في إطار مباريات نفس الجولة.

- ترتيب الزمالك وطلائع الجيش بجدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد خوضه 24 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً علماً بأنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق الأبيض بنهاية الموسم لعدم حضوره مباراة القمة مع الأهلى بالدور الأول في المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

- نتيجة مباراة الدور الأول بين الزمالك والطلائع

يرفع الفارس الأبيض في لقاء الليلة شعار الثأر من الطلائع الذى تمكن من الفوز على الزمالك بمواجهة الدور الأول لدوري هذا الموسم بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثامنة للمسابقة، في اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد السويس الجديد، وسجل ثلاثية الطلائع محمد شحاته وناصر منسى وأحمد سمير بينما أحرز هدفى الفريق الأبيض مصطفى محمد وكريم بامبو.

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- التشكيل المتوقع للزمالك وطلائع الجيش

من المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمود جنش في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقي في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم.

فيما يبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك مكون من: محمد بسام، خالد سطوحي، علي الفيل، محمد ناصف، عبد الرحمن زولا، محمد شحاته، مهند لاشين، احمد داوودا، كريم طارق، أحمد سمير، ناصر منسى.

- أهداف كارتيرون وبسيونى من مواجهة الزمالك والطلائع

يدخل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات لتعزيز فرص إنهاء مسابقة الدورى في المركز الثانى لتأمين بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من دورى أبطال إفريقيا لاسيما بعد الفوز على بيراميدز المنافس الأقرب له بثنائية بالجولة الأخيرة للمسابقة.

في المقابل طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بالحفاظ على سجلهم خالياً من الهزائم منذ إستئناف مسابقة الدوري التي عادت عقب يوم 6 أغسطس الماضى، بعد التوقف الطويل الذى جاء بسبب جائحة كورونا.

