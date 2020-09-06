طلاب 24 جامعة مصرية يشاركون فى افتتاح أول مدرسة صيفية لعلوم الفضاء ببنها

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، افتتاح فعاليات المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء بمقر جامعة بنها بالعبور بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم جميع القاعات التي سيتم بها تدريب الطلاب.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الهدف من المدارس الصيفية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية هو نشر المعارف المتعلقة بعلوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية، وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملى، لافتا إلى أن هذه المدرسة يشارك فيها طلاب يمثلون 24 جامعة مصرية ويمثل جامعة بنها فيها 35 طالبا من كليتى الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وأضاف الجيزاوى، أن الجزء النظرى للمدرسة الصيفية بدء عن طريق التعلم عن بعد من خلال تطبيق زووم، وسوف يبدأ اليوم الجزء العملى بمقر الجامعة بالعبور، وذلك من خلال تقسيم المتقدمين إلى 6 مجموعات تدريبية مختلفة يقدم بعدها المتدرب مشروع عملي يتم تقييمه من قبل متخصصين في هذا المجال.

