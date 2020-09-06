القمر يحجب المريخ اليوم بالوطن العربى فى ظاهرة فلكية نادرة

تشهد أجزاء من الوطن العربى صباح اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 ظاهرة نادرة، حيث يتحرك القمر أمام كوكب المريخ ويحجبه بشكل مؤقت فى ظاهرة تسمى الاحتجاب، ويمكن متابعة الحدث بالعين المجردة أو المنظار أو التلسكوب.

وررصدت ظاهرة احتجاب المريخ فى المملكة المغربية وجمهورية موريتانيا قبل شروق الشمسن، بالإضافة لوسط أمريكا الجنوبية.

أما فى بقية المناطق العربية يرصد الحدث كاقتران فقط بين القمر والمريخ، حيث سيفصل بينهما حوالى درجة واحدة قبل شروق الشمس، ولكن لن يشاهد الاحتجاب نظرا لحدوثه فى سماء النهار فى هذه المناطق، حيث يطمس ضوء الشمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

المريخ سيختفى خلف الجزء المضاء من قرص القمر وسيعود للظهور من الطرف المظلم، فخلال هذه الحدث سيكون القمر في طور الأحدب المتناقص ومضاء بنسبة 87.5 % في حين يبلغ لمعان المريخ (- 1.8) ، وعلى عكس احتجابات النجوم، حيث يختفى النجم فجأة، فإن احتجاجات الكواكب تكون بطيئة، وفي فجر الأحد سيستغرق القمر عدة ثوانى لتغطية المريخ بالكامل وفترة زمنية مماثلة عند ظهوره من جديد.

وتمكن الراصدون في مدينة نواكشوط الموريتانية من رصد الظاهرة وذلك مع بداية الاحتجاب الجزئي للمريخ عند الساعة (04:46:53 ص) - حسب التوقيت المحلي - يتبع ذلك الاحتجاب الكلي الساعة (04:47:57 ص) وبقى الكوكب خلف القمر إلى أن يعود للظهور من ( أسفل القمر بالنسبة للراصد) وينتهي الاحتجاب الكلي الساعة (06:21:53 ص) يتبع ذلك نهاية الاحتجاب الجزئي (06:22:52 ص).

بالإضافة لرصد الظاهرة بعدة مناطق مغربية، ففي مدينة الرباط سيبدأ الاحتجاب الجزئي - حسب التوقيت المحلي- عند الساعة (06:34:18 ص) يتبع ذلك الاحتجاب الكلي الساعة (06:35:36 ص) وسيعود الكوكب للظهور من أسفل القمر بالنسبة للراصد بالتزامن مع شروق الشمس.

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وبشكل عام سيبدو المريخ والقمر قريبين من بعضهما البعض وهذا فقط على قبة السماء لأنهما يقعان على طول نفس خط الرؤية، كما يشاهد من الأرض، فالقمر على يبعد مسافة 405.483 كيلومتر، بينما المريخ أبعد على مسافة 71 مليون كيلومتر في الوقت الحالي.

الاحتجاب حدث فلكى يتم عندما يختفي جسم سماوي بواسطة جسم سماوي أخر يمر بينه وبين الراصد وعادة يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب الواقعة فى دائرة البروج، ولا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على موقعك على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبى الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة أضعاف قطر البدر.

ويعني ذلك أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على أحد جانبي الأرض، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيبدو القمر يمر بالقرب من الكوكب الأحمر فقط.

وعادة ما تحدث حالات الاحتجاب للنجوم والكواكب الساطعة عدة مرات في السنة، وغالبًا ما تتجمع عدة حالات احتجاب لنفس الجسم في أشهر متتالية، نظرًا لأن القمر يتتبع نفس المسار تقريبًا عبر السماء كل شهر، وتنتهي السلسلة من الاحتجاجات بعد بضعة أشهر ، عندما يتغير مسار القمر عبر السماء.

يعتبر كوكب المريخ هدفا رئيسيا للاهتمام في عام 2020 حيث سيقع في التقابل وأقرب مسافة من الأرض في أكتوبر، ما يعني بأن هذا الصيف كان موسم إطلاق المركبات الفضائية، حيث تقوم الآن عدة بعثات بالسفر إلى الكوكب الأحمر بما في ذلك المسبار ( مارس 2020 روفر ) التابع لوكالة ناسا، وأول مركبة مدارية ومسبار متجول للصين، مسبار الأمل التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة

جدير بالذكر توجد خمسة احتجابات للمريخ في العام 2020، لكن حدث 6 سبتمبر هو الحدث الوحيد المشاهد فى أجزاء من الوطن العربى.

