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شريف رمزي وزوجته بصحبه رامي رضوان ودنيا سمير غانم في الساحل الشمالي

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شارك الفنان شريف رمزي متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له مع زوجته ريهام أيمن والإعلامي رامي رضوان وزوجته الفنانة دنيا سمير غانم والفنان هشام ماجد وزوجته والفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهر كل من الفنانين بصحبة زوجته في آخر ظهور لهما والذي يبدو في إحدى عطلاتهما الصيفية في الساحل الشمالي.

 

وكان قد شارك الفنان شريف رمزى، فى حملة حماية الفتيات من عمليات الختان، وحرص على رفع لافته بعنوان "الختان جريمة بكل المقاييس، لا للختان"، ليعلن تضامنه الكامل لإنهاء تلك الظاهرة التى تتسبب فى مشاكل كبرى للفتيات.

ونشر رمزى صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، يظهر من خلالها وهو يرفع اللافتة التى يعلن فيها تضامنه مع حملة لا للختان.

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وعلى جانب آخر، استعاد الفنان شريف رمزي، ذكريات طفولته بمجموعة صور طريفة له فى أكثر من مناسبة، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها مازحا :"شفتوا الطفولة المشردة دي"، كما جاءت بعض التعليقات علي الصور لتؤكد التشابه الكبير بينه وبين نجله "رمزى".

وكان الفنان شريف رمزى قد شارك متابعيه بصور له من داخل منزله في فترة العزل الصحي التي يقضيها مع عائلته وأطفاله تجنباً للإصابة بفيروس المستجد "كوفيد 19".

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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