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نفاد شهادات الوفاة فى المكسيك بسبب ضحايا كورونا

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قال نائب وزير الصحة المكسيكى هوجو لوبيز جاتيل، إن الحكومة أمرت بطباعة 1.1 مليون شهادة وفاة إضافية، مع نفاد الشهادات فى عدة مناطق من البلاد، واستمرار ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، بحسب "روسيا اليوم".

 

وقال جاتيل خلال مؤتمر صحفى إن شهادات الوفاة نفدت فى بعض الولايات، من بينها مكسيكو سيتي.

 

وأضاف أن السلطات عملت خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الماضية على إعادة توزيع تلك الشهادات من المناطق التى تتوافر فيها مخزونات كبيرة.

 

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وأوضح أن الشهادات الجديدة ستصل يوم الخميس، قبيل نفاد المخزون الذى تم إعادة توزيعه، وسجلت المكسيك 6196 إصابة جديدة بالفيروس حتى يوم الجمعة ليصل الإجمالى إلى 623090 حالة.

 

كما سجلت المكسيك أكثر من 66 ألف وفاة على صلة بفيروس ، لتأتى فى المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من حيث أعلى عدد وفيات.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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