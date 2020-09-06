ارتفاع إجمالى مصابى كورونا فى باكستان إلى 298 ألفا و274 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى باكستان إلى 298 ألفا و274 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى جميع أنحاء البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف.

وسجلت باكستان، يوم أمس السبت، 513 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 298 ألفا و25 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الباكستانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية - أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 6340 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 282 ألفا و558 حالة.



