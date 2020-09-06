فرنسى يحاول عرض لحظاته الأخيرة قبل الموت فى لايف فيس بوك والموقع يمنعه

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن موقع فيسبوك حظر بث مباشر لرجل فرنسي حاول تصوير لحظاته الأخيرة قبل الموت، ويدعي آلان كوكك حيث يعاني من مرض نادرا للغاية يؤدي إلى التصاق جدران أوعيته الدموية، ما يتسبب بتوقف أو قصور في تدفق الدم في الأنسجة أو الأعضاء.

وكان كوك أعلن في وقت سابق توقفه عن تناول الطعام والسوائل والأدوية بعدما امتنع الرئيس الفرنسي ماكرون عن إعطائه الإذن بالموت الرحيم.



كوك

وتوقع كوك أن يعيش أقل من أسبوع، مشيراً إلى أنه سينقل ساعاته الأخيرة مباشرة عبر صفحته على فيس بوك اعتباراَ من صباح السبت.

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وأعلنت فيس بوك السبت أن أنظمتها لا تسمح بنشر صور ومشاهد عن عمليات الانتحار بتلك النوعية لذا قامت بقطع البث، كما نشر موقع theverge خلال تقريره أن ناطق باسم فيس بوك تحدث عن الأمر بقوله : "رغم احترامنا قرار (كوك) الهادف إلى لفت الانتباه إلى مشكلته المعقدة، اتخذنا بناء على نصيحة الخبراء تدابير لمنع البث المباشر عبر حساب آلان".

وحاول كوك السبت، قبل إعلان فيس بوك، أن ينشر مقطع فيديو آخر يشكو فيه أن الشبكة حظرت أي بث منه حول الأمر، وكتب مخاطباً داعميه "الأمر يعود إليكم الآن"، قبل أن ينشر عنوان فيس بوك في فرنسا، داعياً متابعيه إلى أن يبعثوا برسائل للشركة احتجاجاً على "أساليبها في منع حرية التعبير".

والصعبة ، بناءً على إرشادات الخبراء ، فقد اتخذنا خطوات لمنع Alain من البث المباشر ، لأننا لا نسمح بتصوير محاولات الانتحار".

