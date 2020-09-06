تشكيل هيئة محلفين فى نيويورك للتحقيق فى وفاة رجل أسود بعد احتجازه

بدأت النائبة العامة لولاية نيويورك الأمريكية، ليتيشا جيمس تشكيل هيئة محلفين كبرى يوم السبت للتحقيق فى قضية دانيال برود وهو رجل أسود توفى بعدما وضع ضباط شرطة بمدينة روتشستر غطاء على رأسه وثبتوه على رصيف لمنعه من الحركة.

وقالت جيمس "عانت عائلة برود وسكان روتشستر من ألم وحزن شديدين، سيتحرك مكتبى على الفور لتشكيل هيئة محلفين كبرى فى إطار تحقيقنا الشامل فى هذه المسألة".

واندلعت احتجاجات فى روتشستر التى يقطنها نحو 200 ألف نسمة بعدما نشرت عائلة برود تسجيل فيديو التقطته كاميرا مثبتة فى ملابس ضابط لعملية اعتقال دانيال برود فى مارس.

وأظهرت اللقطات مجموعة من الضباط يغطون رأس برود، للحيولة على ما يبدو دون نقله عدوى فيروس كورونا، وهو يجثو عاريا ومكبلا فى قارعة الطريق.

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وأظهر تسجيل الفيديو أيضا الضباط وهم يضعون وجه برود فى الأرض، وأمكن سماع الرجل وهو يصرخ قائلا "ارفعوا هذا ...عن وجهي!" و "انتم تقتلونني!" فى إشارة إلى غطاء الرأس بينما أمكن سماع الضباط يقولون "اهدأ" و "توقف عن البثق".

وتوفى الرجل بعد الواقعة بأسبوع داخل مستشفى.

وجرى إيقاف سبعة ضباط عن العمل يوم الخميس بسبب الواقعة. وخلص تقرير الطبيب الشرعى إلى أن الرجل قُتل نتيجة "مضاعفات اختناقه وهو مقيد" مع عامل آخر مساعد وهو التسمم بعقار فينسيكليدين.



