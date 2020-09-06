أهم الاخبار

تشكيل هيئة محلفين فى نيويورك للتحقيق فى وفاة رجل أسود بعد احتجازه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بدأت النائبة العامة لولاية نيويورك الأمريكية، ليتيشا جيمس تشكيل هيئة محلفين كبرى يوم السبت للتحقيق فى قضية دانيال برود وهو رجل أسود توفى بعدما وضع ضباط شرطة بمدينة روتشستر غطاء على رأسه وثبتوه على رصيف لمنعه من الحركة.

 

وقالت جيمس "عانت عائلة برود وسكان روتشستر من ألم وحزن شديدين، سيتحرك مكتبى على الفور لتشكيل هيئة محلفين كبرى فى إطار تحقيقنا الشامل فى هذه المسألة".

 

واندلعت احتجاجات فى روتشستر التى يقطنها نحو 200 ألف نسمة بعدما نشرت عائلة برود تسجيل فيديو التقطته كاميرا مثبتة فى ملابس ضابط لعملية اعتقال دانيال برود فى مارس.

 

وأظهرت اللقطات مجموعة من الضباط يغطون رأس برود، للحيولة على ما يبدو دون نقله عدوى فيروس ، وهو يجثو عاريا ومكبلا فى قارعة الطريق.

 

Advertisements

وأظهر تسجيل الفيديو أيضا الضباط وهم يضعون وجه برود فى الأرض، وأمكن سماع الرجل وهو يصرخ قائلا "ارفعوا هذا ...عن وجهي!" و "انتم تقتلونني!" فى إشارة إلى غطاء الرأس بينما أمكن سماع الضباط يقولون "اهدأ" و "توقف عن البثق".

 

وتوفى الرجل بعد الواقعة بأسبوع داخل مستشفى.

 

وجرى إيقاف سبعة ضباط عن العمل يوم الخميس بسبب الواقعة. وخلص تقرير الطبيب الشرعى إلى أن الرجل قُتل نتيجة "مضاعفات اختناقه وهو مقيد" مع عامل آخر مساعد وهو التسمم بعقار فينسيكليدين.

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تشكيل هيئة محلفين فى نيويورك للتحقيق فى وفاة رجل أسود بعد احتجازه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا