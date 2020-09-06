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شرطة "برمنجهام" الإنجليزية تعلن عن واقعة كبيرة بعد حادث طعن وإصابة أشخاص

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أعلنت شرطة مدينة برمنجهام الإنجليزية عن واقعة كبيرة بعد حادث طعن وإصابة عدد من الأشخاص.

وكان قد وقع منذ فترة حادث طعن فى برودجيت بوسط لندن، قالت الشرطة البريطانية إن من المعتقد تعرض شخصين للطعن فى "حادث منفرد" بوسط لندن، وإصابتهما بجروح لا تشكل خطرا على حياتهما.

 

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وقالت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث فى برودجيت بوسط لندن، وحثت الناس على تجنب المنطقة وانتشار سيارات الاسعاف بالموقع .

وأضافت الشرطة البريطانية، إن شخصين تعرضا للطعن فى الحى المالى بلندن، وأصيبا بجروح من غير المعتقد أنها تشكل خطرا على حياتهما.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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