جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباراة اليوم السبت 5/ 9/ 2020

أقيم اليوم، السبت، الموافق 5/ 9/ 2020 إقامة مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بين أسوان وسموحة، على ملعب اتحاد الشرطة، فى لقاء تميز بالمتعة والأثارة الكروية حيث أحتسب الحكم 3 ركلات جزاء فى المباراة، وانتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 3 / 3.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابى 2/2، قبل أن يسجل محمد عبد المجيد مهاجم أسوان هدف التقدم لزهرة الجنوب والثالث له فى اللقاء، وفى الدقيقة الأخيرة تعادل ناصر ماهر لسموحة من ركلة جزاء أيضاً، وجاء ترتيب هدافين الدورى كالتالى..



جدول الهدافين

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أسوان إلى النقطة 25 فى المركز الـ 15، كما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 32 فى المركز السادس.

حاول أسوان مباغتة سموحة مع الدقائق الأولى فى الشوط الثانى عن طريق كريم الطيب بعد هروبه من رقابة محمد كوفى إلا أن دفاع سموحة تصدى لتسديدة مهاجم أسوان الشاب بنجاح.

فى الدقيقة 53 أهدر محمد عبد المجيد أخطر فرص المباراة بعدما تلاعب محمد المرسى بدفاعات سموحة ليمرر كرة سحرية لعبد المجيد أمام المرمى مباشرة إلا أنه سددها أعلى من العارضة. وأهدر كريم الطيب مهاجم أسوان فرصة أخرى فى الدقيقة التالية بعدما انفرد بالمرى إلا أنه سدد الكرة ضعيفة فى يد عمر صلاح حارس فريق سموحة. تصدى عمر صلاح لاعب سموحة لفرصة أخرى من محمد عبد المجيد فى الدقيقة 58 من عمر المباراة، بعدما انفرد محمد عبد المجيد بالمرمى قبل أن يتصدى له عمر صلاح ببراعة. هدأت أحداث المباراة وتبادل الفريقان السيطرة والضغط الهجومى دون فاعلية أو خطورة حقيقية، وتوقف الشوط الثانى فى الدقيقة 75 لشرب المياة والتقاط الأنفاس فى ظل الحرارة المرتفعة. فى الدقيقة 83 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء جديدة لصالح أسوان، بعدما تدخل عمر صلاح حارس مرمى سموحة مع محمد عبد المجيد مهاجم أبناء الجنوب عقب انفراده بالمرمى، واستطاع عبد المجيد أن يسجل منها هدف التقدم لفريقه من جديد فى الدقيقة 85 ليسجل هاتريك فى مرمى سموحة. وأشهر الحكم الكارت الأحمر مباشرة لمحمد عبد المجيد هداف أسون فى الدقيقة 88 بعد العودة إلى الفار، حيث رأى الحكم أن عبد المجيد تدخل بقوة مع إيريك ديسيبامبى لاعب سموحة فى إحدى الكرات المشتركة. وواحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل من ضائع وفى الدقيقة 93، احتسب الحكم ركلة جزاء لسموحة بعد العودة للفار، عقب تدخل سولمون منساه لاعب أسوان مع محمد طلعت مهاجم سموحة، وحصل لاعب أسوان على أثرها على البطاقة الحمراء، ليستكمل أسوان المباراة بتسعة لاعبين. Advertisements وتعادل ناصر ماهر فى الدقيقة 96 لفريقه من ركلة الجزاء المحتسبة، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية فى الدقيقة 97 معلناً نهاية المباراة بالتعادل 3/3. وجاءت أحداث الشوط الأول كالتالى: بادر أسوان مع بداية الشوط الأول بالهجمات على مرمى فريق سموحة مستغلاً عامل الأرض، وجاءت أول محاولة فى المباراة عن طريق عرضية أرسلها كريم الطيب مهاجم أبناء الجنوب فى الدقيقة الثانية، فى فرصة سريعة إلا أن عمر صلاح حارس مرمى سموحة أمسك بالكرة بنجاح. فى الدقيقة السابعة كاد محمد عبد المجيد لاعب أسوان أن يحرز الهدف الأول لأبناء الجنوب بعد كرة طولية انفرد بها بمرمى سموحة إلا أن تقدم عمر صلاح حارس مرمى سموحة مكنه من القيام بدور الليبرو لتخرج الكرة بعيداً عن الشباك. واصل أسوان الضغط خلال أول 10 دقائق فى محاولة لإحراز أول الأهداف، وبالفعل نجح محمد عبد المجيد لاعب أسوان، فى إحراز هدف التقدم لفريقه على حساب سموحة، فى الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول . انتفض لاعبو سموحة بعد التأخر بهدف فى محاولة لإدارك هدف التعادل قبل أن ينجح ديريك نيسيبامبي لاعب سموحة فى إحراز هدف التعادل لفريقه مع الدقيقة 15، بعدما انطلق شريف رضا على الجانب الأيسر وأرسل تمريرة عرضية قابلها نيسيبامبي الخالي من الرقابة برأسية قوية من على القائم الثاني سكنت الشباك. مع الدقيقة 35 استطاع صلاح محسن مهاجم سموحة أن يحرز هدف التقدم لفريقه بعدما هرب من رقابة دفاعات أسوان وسدد كرة قوية سكنت شباك مسعد عوض حارس مرمى أبناء الجنوب. احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أسوان فى الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول، بعد تدخل من ديريك نيسيبامبى مع الحسينى سميرلاعب أبناء الجنوب، داخل منطقة جزاء سموحة، ترجمها محمد عبد المجيد إلى هدف ليقتنص التعادل لصالح أسوان فى الدقيقة 45. واحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل من ضائع، وبدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من :مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمد رزق، محمد عبد المجيد، الحسينى سمير، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، محمد المرسى، أحمد صغيرى، مصطفى دويدار، كريم الطيب. فيما بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: عمر صلاح، شريف رضا، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد فتوح، كريم يحيى، إيدى ايمومو، ديريك نيسيبامبى، ناصر ماهر، أحمد حمص، صلاح محسن.



