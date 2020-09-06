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أزمة في باريس سان جيرمان بسبب دراكسلر

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يبحث البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ناد جديد يمكنه ضم صانع ألعاب الفريق جوليان دراكسلر، وذكرت صحيفة "لو سبورت 10" الفرنسية، أن الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي يرغب في الاحتفاظ بمواطنه داخل الفريق الباريسي، في الوقت الذي ترغب فيه إدارة عملاق فرنسا في الاستغناء عنه.

أشارت الصحيفة إلى أن ليوناردو وتوخيل سيدخلان في صدام قوي خلال الفترة المقبلة بسبب اللاعب الألماني واختلافهمدا على مسألة بقاءه مع الفريق  

ليوناردو يرغب في تعزيز صفوف الفريق الباريسي بسيرجي سافيتش لاعب وسط لاتسيو حيث يرغب اللاعب أيضًا في الانتقال للفريق الباريسي.

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ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تقوم حاليًا بالبحث من أجل العثور على نادي لجوليان دراكسلر.

وأكدت وسائل إعلام ألمانية أيضًا أن اللاعب الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2021 ، من غير المتوقع أن يقوم بتمديده.

ويمكن لدراكسلر تنفيذ التفاوض مع أي ناد في يناير المقبل مع تبقي 6 اشهر فقط على نهاية عقده ، وذلك إذا لم يتمكن ليوناردو من العثور على ناد له في فترة الانتقالات الجارية حتى يوم 5 أكتوبر

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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