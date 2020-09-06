صور.. غرق عدة قوارب خلال عرض فى بحيرة بتكساس دعما لترامب فى الانتخابات

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قال مسؤولون محليون إن عددا كبيرا من القوارب شاركت فى عرض ببحيرة ترافيس فى ولاية تكساس الأمريكية، دعما للرئيس دونالد ترامب، مما أسفر عن توليد موجات أدت إلى غرق 4 قوارب على الأقل واصطدام مجموعة أخرى بصخور لكنهم أوضحوا أن الحوادث لم تسفر عن سقوط مصابين.
وقالت كريستين دارك مسؤولة العلاقات العامة بمكتب قائد شرطة مقاطعة ترافيس "شارك عدد استثنائى حقا من القوارب...غرقت عدة قوارب"، والبحيرة مقصد شهير لركوب القوارب والصيد والسباحة وغيرها من الأنشطة.
وقالت دارك إن الشرطة نشرت عددا إضافيا من الضباط فى ظل توقعات بزيادة عدد القوارب مضيفة أنهم لا يزالون يتلقون عددا كبيرا من نداءات الاستغاثة.
استعراض بالقوارب
أصحاب القوارب يستعرضون خلال دعمهم ترامب
القوارب فى البحر لدعم ترامب
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