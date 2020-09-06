نسخ مقلدة وغير أصلية.. محمود الشامى يكشف حقيقة الكئوس المختفاة باتحاد الكرة

قال محمود الشامى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن الكئوس الرياضية التى أعلن عن اختفائها من اتحاد الكرة المصرى، مؤخراً هى نسخ مقلدة وليست أصلية، مشيراً إلى أن هذا أمر مهم جداً يجب على الجميع معرفته، مشدداً على أن ما يثار الآن من قبيل الفرقعة التى ليس من ورائها داعى، وتابع: "فرقعة ملهاش أى معنى".
وأضاف "الشامى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تداول أخبار اختفاء الكئوس من اتحاد الكرة المصرى، تحول إلى مسار سخرية وتندر عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، وتابع: "التوقيت سيئ وطريقة العرض سيئة.. ده مش حسن نية بل فيه حاجة مقصودة من وراء مثل هذه الأخبار".
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