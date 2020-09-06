الشرطة البريطانية تعلن عن وقوع إصابات فى حوادث طعن بمدينة برمنجهام

أعلنت الشرطة في مدينة برمنجهام الإنجليزية عن "واقعة كبيرة" بعد ورود أنباء عن إصابة عدد من الأشخاص في حوادث طعن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
وقالت شرطة وست ميدلاندز في بيان "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 12:30 من صباح اليوم تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنجهام.. تم الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".
وأضافت "نحن على علم بسقوط عدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الإصابات أو مدى خطورتها".
وذكر البيان أن أفراد خدمات الطوارئ انتشروا في مواقع الأحداث لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.
وطوقت الشرطة المنطقة وأغلقت السلطات بعض الطرق في المدينة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن المنطقة التي طوقتها الشرطة تقع قرب حي المثليين في وسط برمنجهام، حيث كان يجلس كثيرون في الهواء الطلق يتناولون الطعام والشراب.
وقالت الشرطة "من غير المناسب في تلك المرحلة المبكرة التكهن بأسباب الواقعة".
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