%74 من قراء اليوم السابع لا يتوقعون عودة أمجاد برشلونة ببقاء ميسي

توقع 74% من قراء اليوم السابع عدم عودة أمجاد برشلونة الإسبانى وحصده للبطولات القارية حتى بعد بقاء ميسي في ملعب كامب نو، حيث أجاب 74% من القراء بـ"لا" في استطلاع رأى طرحه موقع "اليوم السابع" تحت عنوان" هل تتوقع عودة أمجاد برشلونة وحصد البطولات بعد إعلان ميسي البقاء في كامب نو؟".

في حين توقع مالا يزيد عن 26% من القراء عودة أمجاد الفريق الكتالونى ورجوعه لمنصات التتويج مرة أخرى بعدما أجابوا بـ"نعم".

وكان قد أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بقاءه في ناديه برشلونة الاسباني الموسم المقبل، لينهي سلسلة طويلة من الجدل استمرت على مدار الأيام الماضية حول خروجه من ملعب "كامب نو"، وتحديدًا منذ خروج برشلونة من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بفضيحة كبيرة بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني 8-2.

وقال ميسي في بيان نشرته قناة TYC الأرجنتينية: " لم أكن سعيداً وأردت المغادرة ، لم يُسمح لي بذلك بأي شكل من الأشكال وسأبقى في النادي حتى لا أتورط في نزاع قانوني، ادارة النادي بقيادة بارتوميو كارثة، لن أذهب للمحاكمة ضد نادي حياتي ، ولهذا السبب سأبقى".

أضاف: " أولا لأنه بعد الهزيمة في لشبونة كان الأمر صعبا للغاية، كنا نعلم أنهم خصم قوي لكن ليس الهزيمة بهذه الطريقة مما يعطي صورة سيئة للنادي، أردت أن يمر الوقت ثم أخرج لتوضيح كل شيء".

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وتابع: "طوال العام كنت أخبر النادي والرئيس بأنني أريد الخروج ، وكنت أعتقد بأن الوقت قد حان الان، كنت مؤمن بأن النادي في حاجة للاعبين شباب جدد وبأن وقتي قد انتهى هنا، شعرت بالأسف الشديد فعلاً لأنني كنت دائماً اقول بانني اريد انهاء مسيرتي هناك، كانت سنة صعبة لقد عانيت كثيراً في التدريبات والمباريات وفي غرفة تبديل الملابس".

وواصل: " كان عامًا صعبًا للغاية، لقد عانيت كثيرًا في التدريبات وفي المباريات وفي غرفة الملابس. أصبح كل شيء صعبًا للغاية بالنسبة لي وجاء وقت فكرت فيه في البحث عن أهداف جديدة وأجواء جديدة، جاء وقت التفكير في الرحيل وعن أهداف جديدة وأجواء جديدة ، ولم يأتي ذلك بسبب نتيجة دوري الأبطال أمام بايرن ، القرار كانت أفكر فيه منذ فترة طويلة وأخبرت الرئيس بذلك".

واستطرد: " بارتوميو أخبرني أنه بنهاية الموسم يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أرغب في الذهاب أو ما إذا كنت أرغب في البقاء وفي النهاية لم يفي بوعده، الرئيس كان يقول دائماً يمكنك ان تقرر مستقبلك في نهاية كل موسم، اذا كنت تريد الخروج او الاستمرار ولم يفي بـ وعده".

وأتم: " برشلونة أعطاني كل شيء وأعطيته كل شيء. أعلم أنه لم يخطر ببالي أبدًا أن أقاضي برشلونة، عالم كرة القدم صعب جداً وهناك الكثير من الناس المنافقين، وهذا ساعدني على معرفة العديد من الشخصيات الكاذبة، ما جعلني اتألم هو التشكيك في حُبي لهذا النادي".

