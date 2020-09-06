الزمالك يرفع شعار الثأر وتأمين الوصافة أمام طلائع الجيش الليلة على استاد القاهرة

يستضيف الزمالك نظيره طلائع الجيش في الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة منتشياً بفوزه على بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة في المقابل تعادل طلائع الجيش مع أسوان سلبياً في إطار مباريات نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد خوضه 24 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً علماً بأنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق الأبيض بنهاية الموسم لعدم حضوره مباراة القمة مع الأهلى بالدور الأول في المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

ويدخل فريق الزمالك مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات لتعزيز فرص إنهاء مسابقة الدورى في المركز الثانى لتأمين بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا لاسيما بعد الفوز على بيراميدز المنافس الأقرب له بثنائية بالجولة الأخيرة للمسابقة، ويرفع الفارس الأبيض في لقاء الليلة شعار الثأر من الطلائع الذى تمكن من الفوز على الزمالك بمواجهة الدور الأول لدوري هذا الموسم بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثامنة للمسابقة، في اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد السويس الجديد، وسجل ثلاثية الطلائع محمد شحاته وناصر منسى وأحمد سمير بينما أحرز هدفى الفريق الأبيض مصطفى محمد وكريم بامبو.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، لاعبى الفريق، بضرورة التركيز الشيد في مواجهة طلائع الجيش من أجل مواصلة قطار الانتصارات ويتسلح الفريق باستعادة طارق حامد لقيادة خط الوسط في مواجهة الليلة بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز بداعى الإيقاف فيما يفتقد الأبيض لجهود مدافعه محمد حمدى الونش للإصابة في الركبة حيث سيدفع كارتيرون بمحمد عبد الغنى بدلا منه ويستمر غياب محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للإصابة أيضاً وإمام عاشور للإيقاف.

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ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمود جنش في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقي في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم.

على الجانب الآخر، طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بالحفاظ على سجلهم خالياً من الهزائم منذ إستئناف مسابقة الدوري التي عادت عقب يوم 6 أغسطس الماضى، بعد التوقف الطويل الذى جاء بسبب جائحة كورونا، حيث خاض الطلائع منذ عودة البطولة، 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات ليحصد 9 نقاط ، حيث تعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما ثم فاز على طنطا بهدف دون رد ثم تعادل مع سموحة بهدف لمثله ثم فاز على الإنتاج الحربى بهدف دون رد وأخيراً تعادل سلبياً مع أسوان.

وشدد بسيونى على لاعبيه ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة لإنهاء نغمة الهبوط والتقدم في سباق مراكز المسابقة مؤكداً أن الفوز بهذه المباراة يضمن للفريق الصعود لمنطقة الأمان بجدول الدوري ويتسلح الطلائع بنجومه المتألقين وعلى رأسهم كريم طارق وعمار حمدى ومحمد بسام وعمرو جمال ، ويغيب عن الطلائع في لقاء الليلة أحمد كابوريا ومحمد أشرف روقة تنفيذاً لبنود عقد الإعارة مع الزمالك وعمرو السيسى وكيفين موهيرى بسبب الإيقاف بعد حصولهم على الإنذار الثالث في مواجهة أسوان وعاصم صلاح وأحمد علاء للإصابة فيما يستعيد جهود عمار حمدى بعد التعافى من الاصابة



