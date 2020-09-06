موجز الخدمات.. تخفيض رسوم التصالح بمخالفات البناء وسيول تضرب الصعيد

قدم"تليفزيون اليوم السابع"، موجزا جديدا لأخبار الخدمات، من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم نسرين فؤاد، وتم فيه استعراض أبرز وأهم الأخبار الخدمية التي تشغل تفكير المواطنين.

وبدأ موجز الخدمات أخباره بإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات الطلبة المتقدمين لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى الجديد 2020-2021، وأكدت الوزارة أن الامتحان يبدأ الثالث عشر من سبتمبر الجارى وحتى السادس عشر من نفس الشهر، موضحة أنه يعقد إلكترونيا وسيتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الإلكترونى للوزارة.



نسرين فؤاد

وأشارت الوزارة، إلى أن الامتحان يعقد مرة واحدة ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين مهما كان مجموع درجاتهم فى المرحلة الإعدادية وبغض النظر عن العذر الذى دفعه إلى التغيب عن أداء الامتحان.

وتناول موجز الخدمات الخبر الخاص بالتسهيل على المواطنين في التصالح بمخالفات البناء، أعلنت عدد من المحافظات المصرية إطلاقها لمبادرات لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع، وتشهد المراكز التكنولوجية بالمحافظات إقبالاً كبيراً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وجاءت في مقدمة تلك المحافظات التي أطلقت المبادرة، الوادى الجديد، الأقصر، المنوفية، وكفر الشيخ.

وتشمل المبادرة تخفيض نسبة 50 ٪ للمتعدين على مساحات أقل من 5 أفدنة، وتخفيض نسبة 40٪ للمساحات من 5:7 أفدنة، و30 ٪ للمساحات من 7 إلى 10 أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملاَ، وتستمر المبادرة حتى 15 أكتوبر القادم.

وتطرق بعد ذلك موجز الخدمات إلى تشديد وزارة الصحة والسكان على المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل لكونها تمنع تناثر الرذاذ عند العطس أو السعال، مؤكدة أن ذلك يحمى من انتشار العدوى بين الفئات المختلفة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من التهاون فى اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة، أن أى مواطن تظهر علية الأعراض علية التوجه سريعا إلي مستشفيات الفرز أو الحميات أو الصدر للكشف والحصول علي العلاج.



نسرين فؤاد

ونذهب لأسعار الذهب، حيث استقر سعر جرام الذهب بالأسواق المصرية، بعدما تراجع بنسبة مرتفعة خلال الفترة الماضية، بقدر 7 جنيهات، مع انخفاض أسعار المعدن في بورصة التداولات الدولية، حيث سجل عيار 21 نحو 848 جنيها، فيما سجل عيار 18 نحو 727 جنيها.

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أما عن الدولار الأمريكي فاستقر في تعاملات اليوم أمام الجنيه المصرى، وبحسب البنك المركزى فسجل 15.88 جنيهًا للبيع، و15.78 للشراء.

وتضمن موجز الخدمات ما شهدته مناطق جبل الرزيقات، بمدينة أرمنت، بمحافظة الأقصر، من سقوط سيول نتيجة الأمطار الشديد التى هطلت بالمحافظة، مساء أمس السبت، وانطلقت على الفور سيارات ومعدات المحليات، لموقع السيول لتحويل مجرى المياه من إتجاه المنازل لمخرات السيول بالمنطقة المحيطة.

وأعلنت محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى إدارات الحماية المدنية ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة وشركات الكهرباء والمياه ومختلف المديريات والجهات المعنية بذلك، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وعلى صعيد آخر أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق قنا - سفاجا بعد تحسن الرؤية وسط انتشار الخدمات.

وكانت إدارة المرور أغلقت طرق صحراوية بسبب سوء الأحوال الجوية، ومنعا لوقوع الحوادث، ومن بينها طريق قنا- سفاجا، لسوء الاحوال الجوية ووجود رياح محملة بالأتربة.

وتهيب الادارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم. وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

واختتم موجز الخدمات أخباره بأحوال الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 90%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد الصعيد طقسا شديد الحرارة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى متوسطة بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد القاهرة العظمى 37 والصغرى 25، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25، وأسوان العظمى 45 والصغرى 29.

