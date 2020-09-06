مصر للطيران تسير 30 رحلة دولية وداخلية لنقل 3500 راكب

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، علي مدار اليوم الأحد ، 30 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج ، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.
ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي ، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، باريس، روما، لندن، ميونخ، ميلانو، برلين، ندجامينا ، الخرطوم ، الشارقة، بغداد، بيروت، واشنطن ، فرانكفورت ، تورنتو ، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من إسطنبول، أبوظبي، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة ورحلة واحدة إلى أسوان، بالاضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3500 راكب.
ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مكثفة مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.
ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.
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