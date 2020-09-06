رجاء الجداوى فى آخر احتفال بعيد ميلادها.. فيديو وصور

تتغير الدنيا وتتبدل الأحوال وسرعان ما يتحول الاحتفال إلى ذكرى والفرح إلى حزن والحى إلى ميت، فبينما كانت النجمة الكبيرة أيقونة الرقى والشياكة تحتفل فى العام الماضى بعيد ميلادها بين صديقاتها وأصدقائها، تمر الذكرى اليوم الموافق 6 سبتمبر وقد رحلت النجمة الجميلة عن عالمنا وتركت حزناً عميقاً فى نفوس الملايين من جمهورها وأصدقائها وأحبابها.

مع بوسى شلبى

ونعرض فيديو وصور لآخر احتفال بعيد ميلاد الفنانة الجميلة فى العام الماضى والذى حضره عدد كبير من أصدقائها من نجمات السينما والإعلام، ومنهم الفنانة إلهام شاهين ونبيلة عبيد وشهيرة ودلال عبد العزيز وعبير صبري وزوجها ولميس الحديدي وبوسي شلبي.

ونشر كل منهن على صفحتها الشخصية صورا وفيديوهات للاحتفال بصديقتهن المقربة، حيث توسطت النجمة المحبوبة ضيوف حفل عيد ميلادها داخل حديقة منزلها، وبدت متأثرة جدا بحجم الحب الذى أحاطها به أصدقائها وصديقاتها، وكانت كعكة عيد ميلاد مصممة على هيئة باقة ورد.



مع نبيلة عبيد ودلال عبدالعزيز وبوسى شلبى مع نبيلة عبيد ودلال عبدالعزيز وبوسى شلبى

ولدت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى واسمها الحقيقى نجاة على حسن الجداوى فى محافظة الإسماعيلية عام 1938، وخالتها الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، التى ورثت عنها رجاء العديد من الصفات.



مع صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز

وتحدثت رجاء الجداوى عن دور خالتها فى تربيتها خلال أكثر من لقاء، قائلة: «والدتى اتطلقت وكنا 5 أشقاء، فقررت خالتى تحية إنها تاخدنى أنا وكان عمرى 3 سنوات وشقيقى الأصغر فاروق، لتتولى رعايتنا وانتقلنا من الإسماعيلية للقاهرة، ودخلتنا مدارس فرنسية، وكانت أكثر من أم، وأدين لها بكل حياتى، وبقيت معها حتى سن 14 سنة».

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مع إلهام شاهين ولميس الحديدى ودلال عبدالعزيز



مع عبير صببرى وزوجها

عملت رجاء الجداوى عارضة أزياء، وفى عام 1958 اختيرت ملكة جمال مصر، ونجحت كعارضة أزياء، وشاركت فى عروض أزياء عالمية، حتى أنها عملت لمدة سبعة أشهر في باريس عارضة أزياء لصالح المصمم العالمى بيير كاردان.

وكانت أول مشاركة فنية لها عندما رشحها المخرج أحمد بدرخان للمشاركة في فيلم "غريبة" مع الفنانة القديرة نجاة فى العام 1958، وفى العام التالى شاركت مع الفنانة فاتن حمامة فى فيلم "دعاء الكروان"، وقد حظى الفيلم بنجاح كبير، وتم اختياره لتمثيل السينما المصرية فى مهرجان برلين الدولى، وبعده ظهرت الجداوى فى فيلم الكوميديا "إشاعة حب".

وساعدت اللكنة الفرنسية فى ترشيح رجاء الجداوى لأداء الأدوار الأرستقراطية، لكن سفرها الدائم؛ بسبب عروض الأزياء، كان يتضارب مع عملها فى التمثيل، لذلك تأخرت شهرتها كفنانة، ولم تحظ بأدوار البطولة على الرغم من أنها تمتلك كل المقومات لذلك.

تزوجت رجاء الجداوى من حارس مرمى النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق «حسن مختار» فى 22 نوفمبر 1970، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة، وتميزت حياتها الأسرية بالاستقرار والهدوء.

وتألقت رجاء الجداوى فى العدي ممن الأدوار السينمائية والتلفزيونية ، كما شاركت فى العدي من المسرحيات مع الزعيم عادل إمام، وكانت تحظى بشعبية وجمماهيرية كبيرة.

ورحلت الفنانة الكبيرة فى 5 يوليو الماضى بعد إصابتها بفيروس كورونا وبقاءها أكثر من 40 يوما بالمستشفى.

