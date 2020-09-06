كهربا رداً على فيديو مسرب: "مع ست الحبايب واللى عنده حاجة قديمة هيطلعها"

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رد محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلى، على الفيديو المسرب عن خناقته فى وقت سابق مع عدد من جماهير الزمالك، بعدما تم تسريب فيديو للاعب الأهلى خلال وجوده فى الساحل الشمالي خلال مشاجرة بسبب "شتيمة" بعض جماهير الزمالك لكهربا، ونشر صانع ألعاب القلعة الحمراء فيديو عبر حسابه على فيس بك لوالدته وعلق عليه، "أنا فى البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقو عليا" .
وأَضاف كهربا، "كل اللى عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتى، ما هى فرصة بقى، ولكن لكل حدث حديث،، بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل".
فيما قالت والدة كهربا، "الناس بقت وحشة أوى وبتاكل فى بعض، الناس سابت السبحة والمصحف وماسكين التليفونات، وده إنذار من ربنا".
كهربا
كهربا شارك مع الأهلي منذ تعاقده مع الفريق فى 10 مباريات جاءت كلها كبديل، إذ لم يسبق له المشاركة أساسيًا تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي.
وجاءت الـ10 مباريات بواقع 6 مباريات في الدوري المصري، و3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر التي شهدت أحداثا تسببت في إيقافه.
وخلال الـ10 مباريات، نجح كهربا في تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين، وجاءت جميع مساهماته الـ6 في تسجيل الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري، فيما لم ينجح في التسجيل أو الصناعة خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا أو السوبر المصري.
وغاب كهربا عن الأهلى فى لقاءات سموحة والزمالك فى الدور الأول والإنتاج الحربى وإنبى وأسوان والزمالك بالدور الثانى والجونة للإيقاف عشر مباريات بقرار من اتحاد الكرة على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات وانتهت بتتويج الفارس الأبيض بطلا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.
وينتظر كهربا الإيقاف فى مباراتى وادى دجلة وحرس الحدود وبعدها كان لاعب الأهلى سيكون جاهزاً للظهور مع فريقه بداية من مواجهة الإسماعيلى بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة والتى لم يتحدد موعدها بعد قبل أزمته الأخيرة مع الشناوى.
وكان الزمالك قد حصل على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة وهو الحكم الذى يراه الأهلى انتصاراً له وللاعب لأنه لم يتم توقيع أى غرامة على الأهلى أو نادى أفيس البرتغالى الذى تعاقد منه الأهلى مع اللاعب ولم يتم إيقاف كهربا كما أن اللاعب تم قبول طعنه على الغرامة .
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