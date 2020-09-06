المرور يغلق طريقى الصحراوى الغربى وسفاجا سوهاج و5 طرق أخرى بسبب السيول

أغلقت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الأحد طريق سوهاج اتجاه قنا، على الطريق الصحراوى الغربي، وطريق الشيخ فضل رأس غارب، وطريق فقط القصير، وطريق سفاجا سوهاج، وطريق الأقصر نجع حمادى، وطريق الأقصر الوادى الجديد، وطريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى، لوجود السيول.
وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.
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