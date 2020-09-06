القصة الكاملة لخناقة كهربا فى الشارع.. ورد لاعب الأهلى بفيديو مع والدته

فى فصل جديد لأزمة محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خلال اشتباكه مع مجموعة شباب أثناء قضائه إجازته بالساحل الشمالى، ولكن تم اكتشاف أن الفيديو تم تصويره منذ أكثر من شهرين.

ورد كهربا سريعاً على الفيديو عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، ونشر فيديو يجمعه بوالدته مؤكدا أنه موجود بالوقت الحالى بالمنزل معها، وأن تسريب الفيديو بالوقت الحالي هدفه زيادة أزمته مع ناديه وجمهوره، قائلا، "أنا فى البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقوا عليا كل اللى عنده حاجه قديمه هيطلعها دلوقتى..ما هى فرصة بقى ولكن لكل حدث حديث، بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل".

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كما ظهر مصور الفيديو المنتشر قائلا، "الفيديو ده بقاله شهرين، وكل اللى حصل إن فى ناس شتموا النادى الأهلى وكهربا رد عليهم وكان بيدافع عن الأهلي، هما كانوا بيستفزوه.. ما غلطوا فى النادى الأهلى وهو مستحملش كده، ولما الموضوع زاد شوية هو قلع التيشرت عشان شدوه منه واتقطع".



