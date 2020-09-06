نتيجة التحويلات بين المدارس 2020 الجيزة .. نتيجة تحويل المدارس بالجيزة 2020 .. نتيجة التحويلات بين المدارس 2020

تزداد عمليات البحث في الأونة الأخيرة عن نتيجة التحويلات بين المدارس 2020 في الجمهورية العربية مصر ، حيث ينتظر عشرات الاف من أولياء أمور الطلبة في مراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية ورياض الاطفال نتائج التحويل والتي قاموا خلال الفترة الأخيرة بتقديمها كطلب نقل للوزارة عبر الموقع الالكتروني من أجل التحويل بين مدارس في جميع محافظات مصر ، وننشر لكم الرابط خلال هذا المقال والتفاصيل.

ويرجى منك عزيزي القارئ أن تعلم ان التحويلات هذا العام تم تقديمها الكترونيا نتيجة الوضع الوبائي التي تمر به الجمهورية ،حيث اكدت الوزارة في تصريحات عدة أن النتائج تخرج بعد أسبوع واحد من تقديم طلب التحويل وذلك عبر الموقع الالكتروني نفسه والذي تم من خلاله تقديم طلب التحويل .

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المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=1656