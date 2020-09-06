رابط نتيجة الثانويه العامه الدور الثاني 2020 .. ظهرت الان نتيجه الثانويه العامه الدور الثاني 2020

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وأعلنت الهيئة المختصة اليوم عن ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020 اليوم السابع بعد مراجعة اختبارات الدور الثاني من الثانوية العامة خلال الأيام الماضية حيث يمكنكم الان استخراج نتائجكم عبر الموقع الرسمي للنتائج المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم :اضغط هنا.
في عدة خطوات يمكنك الاستعلام عن نتيجتك في دور ثاني ثانوية عامة 2020 :
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- انتقل الى الموقع الموضوع لك أعلاه ويدخل البوابة الخاصة بالنتائج
- بعد فتح الموقع ستظهر صفحة بفروع الأدب والعلوم.
- يختار الطالب القسم المخصص له ، ثم يضيف رقم المقعد في المربع أمامه.
- انقر فوق استعلام ، تسجل معلوماتك الشخصية
- يتم عرض صفحة توضح نجاح الطالب أو فشله.
المصدروكالات
المصدر : https://medadpress.com/?p=1661
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