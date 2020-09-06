مسلسل عداني العيب الحلقة 1 .. شاهد مسلسل عداني العيب الحلقة 1 كاملة .. مسلسل عداني العيب

ينتظر عشرات الألاف من الأشخاص عرض مسلسل عداني العيب الحلقة 1 والذي تدور احداثه حول أب لثلاث بنات ، يتعرض في بداية عرض المسلسل للسرقة مما يجعله دؤوبا وحريصا على العمل من أجل كسب المال وتعويض المبالغ التي خسرها جراء السرقة مما يجعله يواجه مواقف كوميدية مضحكة وعدة مشاكل مع أهل بيته وجيرانه .

ويعد مسلسل عداني العيب والذي ستعرض أول حلقاته مساء اليوم الأحد كويتي الصنع حيث قام المخرج محمد دويمة بالاخراج وألفه الكاتب علي الدوحان بينما يتكون طاقم العمل من كلا من ” الهام الفضالة و احمد السلمان و ويعقوب عبدالله وغدير السيتي وغيرهم .

ونعرض لكم هنا خلال هذا المقال عبر موقع صحيفة دوت الخليج الاقتصادية مسلسل عداني العيب الحلقة 1 حال بثها وعرضها عبر القناة الناقلة لها مساءا :الحلقة كاملة هنا

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المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=1664