مسلسل عداني العيب الحلقه الاولى .. شاهد الان مسلسل عداني العيب الحلقه الاولى

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ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عن مسلسل عداني العيب الحلقه الاولى عبر محركات البحث العنكبوتية في دول الخليج حيث أن مسلسل عداني العيب والذي تعرض حلقته الأولى اليوم تدور احداثه حول أب لثلاث بنات ، يتعرض في بداية عرض المسلسل للسرقة مما يجعله دؤوبا وحريصا على العمل من أجل كسب المال وتعويض المبالغ التي خسرها جراء السرقة مما يجعله يواجه مواقف كوميدية مضحكة وعدة مشاكل مع أهل بيته وجيرانه .

ويعد مسلسل عداني العيب والذي ستعرض أول حلقاته مساء اليوم الأحد كويتي الصنع حيث قام المخرج محمد دويمة بالاخراج وألفه الكاتب علي الدوحان بينما يتكون طاقم العمل من كلا من ” الهام الفضالة و احمد السلمان و ويعقوب عبدالله وغدير السيتي وغيرهم .

مسلسل عداني العيب الحلقه الاولى .. الحلقة هنا قي الأسفل :

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المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=1669