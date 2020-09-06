ضبط لصوص لسرقتهم سيارات وهواتف محمولة وعداد كهرباء بالمحافظات

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عدد 3 عاطلين - مُقيمين بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية – لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات (بأسلوب المفتاح المصطنع) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط إثنين من المتهمين بدائرة قسم شرطة فاقوس حال إستقلالهما سيارة ملاكى قيادة أحدهما وبحوزتهما (عدد 7 مفتاح مصطنع) والمتهم الثالث بمحل إقامته، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكابهم (عدد 7 جرائم سرقة بذات الأسلوب) بدوائرة أقسام ومراكز شرطة (فاقوس ، الصالحية ، أبو حماد ، الإبراهيمية ، الحسينية) وأضافوا بإخفائهما المسروقات لدى عملائهم " سيئى النية " ( تاجر ماشية ، عامل ، مسجل شقى خطر) .. تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بعلمهم بأن السيارات من متحصلات وقائع سرقة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط كميات كبيرة من المهمات وعدادات الكهرباء مستولى عليها بالإسكندرية وقنا، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام (موظف سابق بإحدى شركات الكهرباء " قارئ عدادات - سبق فصله " ومحكوم عليه بالحبس لمدة 4 سنوات فى قضايا "شيك ، تبديد"- مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقات العدادات الكهربائية من مداخل العمارات والشقق بالإسكندرية.. عقب تقنين الإجراءات¬ تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية.. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بإرتكاب (عدد 7 جرائم سرقة عدادات من مداخل العقارات والشقق) كما أضاف بقيامه بتغيير قراءة (عدد10 عدادات) بالإتفاق مع المشتركين لتخفيض قيمة الإستهلاك الشهرى مقابل حصوله على مبالغ مالية مستغلاً وظيفته السابقة بدوائر أقسام (أول وثان المنتزه ، باب شرقى ، سيدى جابر ، اللبان).. وتم بإرشاد المتهم ضبط العدادات المستولى عليها ورفع العدادات التى تم تغيير قراءتها لفحصها بمعرفة الجهات المعنية.

كما أكدت التحريات والمعلومات قيام كلٍ من (فنى بهندسة كهرباء قنا، كهربائى - مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا) بسرقة كميات من المهمات الخاصة بإحدى شركات توزيع الكهرباء وتخزينها بمسكن الكهربائى بقصد بيعها لتجار الخردة والتربح منها.. عقب تقنين الإجراءات ¬تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أسفرت عن ضبطهما بدائرة المركز.. وبمواجهتهما إعترفا تفصيلياً بإرتكابهما الواقعة وتم بإرشادهما ضبط (عدد كبير من المهمات الخاصة بشركة الكهرباء) بمسكن أحدهم.

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ونجحت الجهود في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام ( مسجل شقى خطر سرقات عامة، عاطل – لهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة "بإسلوب الخطف" من المواطنين حال سيرهم بالطريق العام متخذان من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وإرتكابهما (عدد 12 جريمة سرقة هاتف محمول بذات الإسلوب بدائرة القسم ) وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها فى تلك الوقائع .



