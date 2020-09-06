قطار المحاكمات.. إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى ومتهم بقتل ميادة أشرف

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، العديد من الدعاوى الهامة، ولعل أبرزها نظر إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية فساد الجمارك، والحكم على متهم بقضية مقتل الصحفية ميادة أشرف.

محاكمة يوسف بطرس غالى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، نظر إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك".

وأسندت النيابة للمتهم تهم تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

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الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

تنطق محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة المتهم زكريا السيد حسين على حكم المؤبد الصادر ضده غيابيا، فى قضية عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج.

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

