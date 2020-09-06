تعرف على جهود شرطة المسطحات المائية خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية في ضبط (2 مصنع "بدون ترخيص") يحتويان على (402,5 طن أعلاف ومواد خام ومنتج نهائى وإضافات أعلاف) ، وبدون بيانات ومجهولة المصدر وبالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية بنطاق مديرية أمن الدقهلية..

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة من (3 مصنع ومخزن "بدون ترخيص") تحوى (130,5 طن مواد غذائية- مخللات- لحوم) منتهية الصلاحية وغير مسجلة بالمخالفة للقانون البيئة بنطاق مديرية أمن الدقهلية، فضلاً عن ضبط (5 مصنع ومطبعة ومخزن "بدون ترخيص") تحوى (9,5 طن مواد خام ومنتج نهائى بلاستيك- طن فخار- أحبار- ذرة مجروش- مكسبات طعم- 700 قطعة أطقم توابل- 25500 عبوة منتج نهائى لمقرمشات الأطفال) مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول بالمخالفة للقانون بنطاق مديرية أمن القليوبية .

ونجحت الجهود في ضبط (40 منشأة صناعية) بمخالفات (عدم وجود سجل بيئى- إنبعاث أدخنة كثيفة - عدم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة) بالمخالفة للقانون بنطاق مديريتى أمن القليوبية والدقهلية، فضلاً عن ضبط (69) سيارة بنطاق مديريات أمن الجيزة، القليوبية، الدقهلية.. لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) وضبط قضية بنطاق مديرية أمن الدقهلية بمضبوطات بعدد (71) من الطيور والزواحف النادرة.

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وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية من ضبط (70) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون الصيد، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (9) وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية، تم ضبط عدد (87) قضية تلوث بنهر النيل والمجارى المائية بنطاق المنطقة المركزية.



