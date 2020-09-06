القبض على المتهمين باختطاف طالب في القليوبية

نجحت أجهزة الأمن في تحرير طالب والقبض على المتهمين في القليوبية، حيث تلقى قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإقتياد شقيقه (طالب - مقيم بذات العنوان) لداخل السيارة أثناء سيره بدائرة القسم والهرب به.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص ، سيدة "لأحدهم معلومات جنائية " - مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بدمياط).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا السيدة وتحرير المختطف من داخل مسكن أحدهم، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهمة الهاربة وقرر إثنين منهم بسابقة قيام المجنى عليه بالنصب عليهما وشقيقتهما الهاربة والإستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره ( 9 آلاف جنيه ) بزعم إعطائها مبلغ مالى قدره (90 ألف جنيه) عملات وطنية مقلدة، فعقدوا العزم على إختطافه لإستعادة المبلغ.. وفى سبيل تنفيذ مخططهم إستعانوا بباقى المتهمين، وقاموا بالإتصال هاتفياً بالمجنى عليه وإتفقوا معه على مقابلته لإعطائه مبلغ مالى والحصول منه على عملات ورقية مقلده ولدى مقابلته قاموا بإقتياده داخل السيارة المشار إليها (مستأجرة) وإحتجازه.. وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



