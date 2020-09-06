سيدة تقتل حماها في المنيا لسرقة أمواله مستغله سجن زوجها

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بقتل مزارع وسرقته بالمنيا ، حيث تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز ) بقطعة أرض زراعية بذات القرية وبها جروح رضية بالرأس وموثوق اليدين والقدمين .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "ربة منزل"زوجة نجل المجنى مُقيد الحرية على ذمة قضية مخدرات وسلاح" عاطل، طالب - مُقيمين بدائرة المركز ".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقررت ربة المنزل بأنه نظراً لإعتقادها والعاطل بحيازة المجنى عليه لمبالغ مالية عقدا العزم على التخلص منه بقتله للإستيلاء على تلك المبالغ ، وأضاف المتهمان أنه فى سبيل تنفيذ مخططهما إستعانا بالطالب وقامت ربة المنزل بإستدراج المجنى عليه خارج الغرفة محل إقامته وعقب ذلك قام المتهمان الثانى والثالث بالتعدى عليه بالضرب بعصا غليظة "شومه" محدثان ما به من إصابات وقاموا بإيثاق يديه وقدميه وإلقائه بالزراعات المجاورة للغرفة محل إقامته ( مكان العثور ) ، وتم بإرشادهم ضبط (الأداة المستخدمة "شومه" ، عدد 2 هاتف محمول ، كيس يحوى عملات معدنية "25 جنيه" خاصين بالمجنى عليه) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



