جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكب تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل

تمكنت إدارة الجمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مع راكب مصري لدي إنهاء إجراءات وصوله قادما من الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الراكب.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من دبي، اشتبه تامر عادل رئيس قسم اللجنة الجمركية، في راكب وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة "إكس راي" بواسطة كل من محمد عبد المنعم وجمال عزت مديري إدارة الفحص، تلاحظ لهما وجود كميات تكرارية كبيرة داخل الحقائب، فكلف مدحت عبد الصبور مدير الحركة بالجمارك، محمد جمال فرج مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر معه علي عشرات العبوات من مستحضرات التجميل.

أمر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، تنفيذا لتعليمات الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.