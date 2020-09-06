الداخلية تضبط 246 طربة حشيش بقيمة 3 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة لتجار المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط 186 طربة لمخدر الحشيش بمطروح والإسكندرية، وقدرت قيمتها المالية بقرابة 1.5 مليون جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن مطروح والإسكندرية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط (عدد 179 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,350 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 جرام - عدد 80 قرص مخدر لعقار التامول- مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح - له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.

كما تم ضبط (عدد 3 طرب لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ) بحوزة (مالك معرض سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية – له معلومات جنائية) وذلك حال إستقلاله سيارة بمنطقة سكنه.

وتمكنت الإدارة من ضبط (عدد 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 400 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ) بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية – له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده أمام مسكنه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و 320 ألف جنيه) تقريباً.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف بؤرتين إجراميتين لتجارة المواد المخدرة بأسيوط، وضبط 59 طربة من مخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة وسلاح نارى وذخائر.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إستهداف بؤرتين إجراميتين وضبط 59 طربة لمخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة .. حيث رصدت الإدارة بؤرتين إجراميتين بمديرية أمن أسيوط يقوم على إدارتهما عدة عناصر إجرامية خطرة (بقرية عرب العمايم بدائرة مركز شرطة منفلوط ، قرية الزاوية بدائرة مركز شرطة أسيوط ) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى ، تم إستهدافهم وضبطهم، حيث تم استهداف بؤرة قرية عرب العمايم - دائرة مركز شرطة منفلوط : تم ضبط ( 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,800 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام - 95 قرص من عقار الكبتاجون المخدر- 44 قرص من عقار الترامادول المخدر - كمية لمسحوق بنى اللون يشتبه فى كونه مادة مخدرة - بندقية آلية - عدد ( 5 ) خزن أسلحة نارية وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - عدد 2سيارة - عدد 3 هواتف محمولة - 2 ميزان - سلاح أبيض) بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط – له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بمسكنه.

وتم استهداف بؤرة قرية الزاوية - دائرة مركز شرطة أسيوط وضبط (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - سيارة - دراجة نارية بدون لوحات معدنية - مبلغ مالى - عدد 5 هواتف محمولة) بحوزة ( عدد 5 عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط – لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهم بمحل إقامتهم ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و 700 ألف جنيه) تقريباً.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

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وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.



