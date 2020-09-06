مباحث القاهرة تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالنزهة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بمنطقة النزهة، وتم إعادة المسروقات، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن العاصمة، بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط بطارية سيارة "مجهولة المصدر- مفك ومفتاح عدة"، بحوزة عنصر إجرامى سبق اتهامه ومطلوب التنفيذ عليه فى 9 قضايا.

وبمناقشته أقر بسرقة البطارية من داخل إحدى السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأضاف بارتكابه 5 وقائع سرقة بطاريات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بحوزة عميله "سيئ النية" وله معلومات جنائية، ويكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيا وتم ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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