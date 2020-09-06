حنان مطاوع تحتفل بعيد زواجها: من 4 سنين كان الحدث الأحلى في حياتي.. صور

احتفلت الفنانة حنان مطاوع بعيد زواجها الرابع من المخرج المسرحى أمير اليمانى، ونشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مجموعة صور تجعهما، معلقة عليها قائلة : "من اربع سنين كان الحدث الأحلى في حياتي وهو زواجي من حبيبي أمير وبعدها بـ3 سنين ويومين الحدث الأهم ربنا رزقنا ب أماليا ربنا يحفظكوا ويباركلي في عمركوا يارب".



حنان مطاوع

ويعرض بالوقت الحالي لحنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" بمشاركة كلا من بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا انا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.



حنان مطاوع وزوجها

"أمل حياتى" هى الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، والاستعداد للرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، والخامسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

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مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة .



