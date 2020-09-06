منصه مدرستي تسجيل دخول مايكروسوفت .. رابط منصة مدرستي الجديد

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يمكنك الان التسجيل في منصة مدرستي التعليمية من خلال الدخول عبر الرابط المخصص الذي سنضعه لك خلال هذا المقال والذي وفتره وزارة التربية والتعليم السعودية ، حيث وضعت للطلبة طريقة للتعلم عن بعد في ظل تفشي فايروس كورونا والتي يمكن من خلالها الالتقاء خلال صفوف تدريسية افتراضية مع معلمين وطلبة من خلال الفيديوهات المسجلة من قبل الطالقم التدريسي من أجل شرح المناهج التعليمية وتسهيلها على الطالب ، كما أن هناك كتب الكترونية مفصلة للمنهج الدراسي للعام 2020-2021 .

وبعد اعلان بدء العام الدراسي من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية للعام 1442 هـ لجميع المراحل عدا رياض الأطفال في 11 محرم ، حيث ستستمر العملية التعليمية بطريقة عن بعد لقرابة الشهرين وبعد تلك الفترة ستتخذ الجهات المعنية تدابير وشروط من أجل وضع مرسوم للسنة التعليمية .

طريقة تسجيل الدخول على منصة مدرستي

الخطوة الأولى:- لابد من تسجيل الدخول عليها اضغط هنا

الخطوة الثانية:- لابد من النقر على خانة “حسابي”.

الخطوة الثالثة:- لابد أن يبحث الطالب عن البيانات التي تخص تلك المنصة.

الخطوة الرابعة:- النقر على خانة “اسم المستخدم”، وبعد ذلك نضغط على كلمة “إرسال”.

الخطوة الخامسة:- سوف تصل في الحال رسالة على الهاتف بها كلمة السر.

الخطوة السادسة:- قم بالنقر على خانة تسجيل الدخول.

الخطوة السابعة:- قم بالضغط على خيار حساب مايكروسوفت.

الخطوة الثامنة:- إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر الخاصة به.

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المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=1674