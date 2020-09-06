الدولة تقدم تسهيلات للمواطنين للتصالح فى مخالفات البناء.. مبادرات لتخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع.. تحصيل نصف مليار جنيه فى الإسكندرية.. و85% من المخالفين يتقدمون بطلبات تصالح فى محافظة الفيوم

محافظ الفيوم يعلن مبادرة مع البنك الأهلى لمنح قرض لسداد تصالح مخالفات البناء

55 % نسبة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظ المنيا حتى الآن

محافظ كفرالشيخ يوجه بتقديم التيسيرات لتلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء

97 ألفا يتقدمون بطلبات تصالح في مخالفات بناء وتحصيل 257مليون جنيه بالبحيرة

محافظ الدقهلية: 70% من المخالفين تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء

تقدم الدولة مبادرات وتسهيلات على المواطنين المخالفين فى البناء على الأراضى لتقنين أوضاعهم كما ناشدتهم بسرعة تقديم أوراق طلبات التصالح، كما وعدتهم بتقليل أسعار المخالفات فى المتر، وأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع لصغار المتعدين على أراضى الدولة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المزارعين.

وتشمل المبادرة تخفيض نسبة 50 ٪ للمتعدين على مساحات أقل من 5 أفدنة، وتخفيض نسبة 40٪ للمساحات من 5:7 أفدنة، و30 ٪ للمساحات من 7 :10 أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملاَ، وتستمر المبادرة حتى 15 أكتوبر القادم.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن المحافظة تمضى بخطى ثابتة في ملف القضاء على مخالفات البناء وهناك تقدم ملحوظ في المصالحات.

وأضاف إن التصالح فرصة ذهبية قدمتها الدولة للمواطنين مضيفا: أناشد المواطنين أن ينتهزوا الفرصة لأنها لن تعوض وحتى لا تعيش مهددا طوال العمر لأنه بداية من 1 أكتوبر سيتم إزالة المباني المخالفة.

وتابع: أي مواطن في مصر له الحق أن يقدم طلبا للتصالح واعتبارا من 1 أكتوبر سيتم إزالة كل المباني المخالفة وإذا لم يقدم المواطن للتصالح وتم إغلاق باب المصالحات، وإذا قننت اللجنة وضع من تقدم بالتصالح لن تحدث إزالة وإذا لم تقنن اللجنة وضعه سيتم إزالة المبنى إزالة فورية.

وأكمل: تم توزيع أسماء المخالفين على مديرية الأمن وتقوم المديرية بتوجيه المواطنين بدفع جديات التصالح حتى لا يكون للمواطن حجة عند إزالة المباني المخالفة.

و علق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على وضع المحافظة لافتات على المبانى المخالفة، قائلاً: "قمنا بذلك حتى يعلم الجميع أن هذا العقار لم يتم التصالح معه وله قرار إزالة"، لافتاً إلى أن نسبة من تقدموا بطالبات للتصالح فى مخالفات البناء بلغ 55% حتى الآن، مشيراً إلى أنه يتوقع أن ينتهى الجميع من التصالح قبل الانتهاء من المدة المحددة بنهاية الشهر الجارى.

وأضاف "القاضى"، أن المحافظة لديها حصر لكافة المنشآت التى لم تتقدم إلى التصالح حتى الآن، وتابع: "ووضعنا هذه اللافتات من أجل تنبيه المواطنين بعدم التعامل مع هذا العقار، ومن ناحية أخرى أن يسرع صاحب العقار إلى التصالح.. وبنوضح للمواطن أنك مخالف وعليك التقدم إلى التصالح، وبنبه المواطن لا تشترى منه".

ولفت محافظ المنيا إلى أن المحافظة قامت بتخفيض 50% من قيمة التسعيرة التى تم تقديرها فى السابق للبنايات المخالفة، الأمر الذى شجع المواطنين على الإقبال على التصالح، وتابع: "نحن أول محافظة قمنا بتخفيض قيم التصالح بحوالى 50%.. وهناك إقبال كبير على التصالح".

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن هناك لجانا مشكلة بها خبراء ومهندسين ونقابة المهندسين واستشاريين يضعون الأسعار وليس المحافظة، وبناء على تقييم الخبراء والمهندسين يتم تحديد قيمة التصالح وليس المحافظة هي من تحدد سعر التصالح، لافتا إلى أنه ليس هناك مانع أن يقدم المواطن تظلما على سعر التصالح، وليس هناك مانع من تقليل الأسعار الخاصة بالتصالح حال تقدم المواطن بتظلم.

Advertisements

وكشف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن نسبة المتقدمين للتصالح فى ملف مخالفات البناء بلغت حتى اليوم 85%، مشيراً إلى أن هذا الرقم مبشر جداً ويؤكد أننا سوف ننهى جميع المخالفات بالتصالح قبل نهاية الشهر الجارى، وتابع: "إجمالى عدد المخالفات فى المحافظة بلغ 30 ألف مخالفة".

وأضاف "الأنصار"، أن المستفيد الأول من قانون التصالح فى مخالفات البناء هو المواطن وليس الدولة، وتابع: "التقنين هو الحل الأفضل لمخالفات البناء ويجب على المواطنين الإقبال على القانون والتصالح مع الدولة.. الاختيار الوحيد بعد 30 سبتمبر هو الإزالة فقط".

وقال محافظ الفيوم، إن المحافظة تقوم بمبادرة مع البنك الأهلى تمكن المواطن لدفع قيمة التصالح من خلال قرض بنكي.

وأضاف الأنصاري، أن دفع الـ25% هي الحد الأقصى لجدية التصالح، والمحافظة تدير هذا الملف بشكل جدي للغاية وأيضًا هناك مبادرة مع المتقدمين للتصالح والتنسيق للحصول على قروض لتسديد غرامات التصالح.

وصرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه بلغ إجمالى المتحصلات من جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن، بإجمالى عدد طلبات وصل إلى عدد 3070 طلب للتصالح وذلك وفقا للإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقال محافظ الإسكندرية:" مستمرون فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتى تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمر 2020، وهو التاريخ الذى حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء. لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح".

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وحسن استقبال المواطنين الراغبين في التصالح، وتذليل أي عقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية.

وتقرر العمل بالمراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن يومى الجمعة والسبت، لتلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020، وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث إن آخر موعد لسدادها نهاية سبتمبر الجارى طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم علي مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 97237 طلب بإجمالي متحصلات مالية بلغت 257 مليون جنيه منذ العمل بقانون التصالح .

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة قامت بمبادرة بتخفيض 20% من غرامة التصالح فى مخالفات البناء، لتشجيعهم على دفع رسوم التصالح وأن أكثر من 70% من المخالفين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وتمت إزالة 85 منزلا مخالفا في يوم واحد.

وأضاف حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن هناك اهتماما كبيرا بملف التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى تلقى ما يزيد عن 20 ألف طلب تصالح وأن هناك لائحة خاصة برسوم المخالفات، حيث تحدد قيمة لكل مخالفة، مشيرا إلى أنه جار فحص طلبات التظلم.

