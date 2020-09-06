رسمياً.. حمادة صدقى يرحل عن تدريب سموحة بعد التعادل مع أسوان

قدم حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة استقالته من منصبه منذ قليل، بعد خسارة فريقه خمسة نقاط فى مباراتيه الأخيرتين بالدوري بالخسارة من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف ثم التعادل مع أسوان بثلاثة أهداف لكل فريق، و يحتل سموحة المركز السادس برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 6 وتعادل في 14 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً .

تعادل فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، مع ضيفه سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق، فى لقاء الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، والذى أقيم على ملعب اتحاد الشرطة، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابى 2/2، قبل أن يسجل محمد عبد المجيد مهاجم أسوان هدف التقدم لزهرة الجنوب والثالث له فى اللقاء، وفى الدقيقة الأخيرة تعادل ناصر ماهر لسموحة من ركلة جزاء أيضاً.

وكان الشوط الأول قد انتهى، بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، حيث تقدم أبناء الجنوب أولا فى الدقيقة العاشرة عن طريق محمد عبد المجيد، قبل أن يتعادل سموحة عبر ديريك نيسيبامبى، ثم أحرز صلاح محسن هدف التقدم فى الدقيقة 35، وتعادل محمد عبد المجيد مرة أخرى لأسوان فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وعمل حمادة صدقى مدربا مساعدا للمنتخب المصري الأول في جهاز حسن شحاتة في الفترة من 2004 حتى 2011، وفاز بلقب أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام 2006 بالقاهرة، و2008 بأكرا، و2010 بأنجولا.

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كما درب كلا من سموحة 2013/2014، قاده لوصافة الدوري خلفًا للنادي الأهلي بفارق الأهداف بعد منافسة كبيرة على اللقب والتأهل لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ النادى السكندرى، كما وصل سموحة بقيادة حمادة صدقى إلى نهائى الكأس والذى خسره أمام نادى الزمالك بهدف دون رد.

ولم ينجح سموحة فى تحقيق نتائج أفضل من تلك التى قدمتها تحت القيادة الفنية لحمادة صدقى منذ ظهوره فى الدورى الممتاز حتى الآن.

ثم تولى حمادة صدقى تدريب وادى دجلة، ثم إنبى، ثم تولى قيادة منتخب المحليين، ثم الجونة في الموسم الماضي قبل أن يعود لسموحة في الموسم الحالى.

