تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة فى واقعة اصابة 3 أشخاص فى مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمركز البدرشين بجنوب الجيزة؛ حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت تقرير طبى حول حالة المصابين؛ تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم.
نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى القرى فى البدرشين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية تابعة لمركز البدرشين، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة 3 أشخاص، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وتم ضبط المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.
وذكر شهود عيان أن خلافات سابقة بين الطرفين تجددت مرة أخرى، ما أدى إلى نشوب مشاجرة أدت إلى إصابة بعض المتشاجرين بينهم صيدلى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر النيابة تطلب التحريات والتقرير الطبى للمصابين فى مشاجرة بالبدرشين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.