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النيابة تطلب التحريات والتقرير الطبى للمصابين فى مشاجرة بالبدرشين

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تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة فى واقعة اصابة 3 أشخاص فى مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمركز البدرشين بجنوب الجيزة؛ حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت تقرير طبى حول حالة المصابين؛ تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم.

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى القرى فى البدرشين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية تابعة لمركز البدرشين، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة 3 أشخاص، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وتم ضبط المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

وذكر شهود عيان أن خلافات سابقة بين الطرفين تجددت مرة أخرى، ما أدى إلى نشوب مشاجرة أدت إلى إصابة بعض المتشاجرين بينهم صيدلى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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