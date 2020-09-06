مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية الجديدة.. الأسماء الكاملة

اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلي سلطة مالية وإدارية"، اليوم الأحد، الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021. واعتمد مجلس الدولة عن طريق لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديدة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية بتلقي رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها. وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020. Advertisements وحملت الحركة رقم (522 لسنة 2020) والتي جاءت كالتالي:-



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