يلا على الأسمرات.. رئيس الحى يؤكد حصول خريج دبلوم التلمذة على راتب 12 ألف جنيه

قال حسن غندور رئيس حى الأسمرات، إنه منذ 30 / 6 وبدأت تستقبل الأسمرات الأسر من عزبة خير الله وتل العقارب ومنشية ناصر والدويقة وقلعة الكبش والمواردى وإسطبل عنتر ومثلث ماسبيرو وغرب القطامية من 8 مناطق بمحافظة القاهرة، ووصلنا إلى 13 ألفا و500 أسرة وهناك 5 آلاف وحدة جاهزة، ونستقبل اليوم بعض الأسر من مصر القديمة ومنشية ناصر.

وأضاف في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: كما وعد الرئيس، ينتقل المواطن إلى الوحدة بشنطة ملابسه فقط، وهناك غرف مجهزة بالمفروشات والأجهزة الكهرباء وحتى المطبخ جاهز لوضع الأوانى، ونحن منذ أول يوم ننقل المواطنين الذين يعيشون بالمناطق ذات الخطورة الدائمة، وتم تداركهم من الرئيس السيسي وتوفير كافة الخدمات، وهنا التيكت بجنيه يشمل العلاج، وهناك الكثير من المدارس الابتدائية والاعدادي والصنايع، وسيتم تخريج أول دفعة من الدبلومات.

موضحا أنه تم عقد بروتوكول مع BTM ومصلحة الكفاية الإنتاجية، ويتم تعيين الطلاب مبدئيا في بداية التعيين لخريج دبلوم التلمذة بـ12 ألف جنيه من BTM ومكافآت شهرية للطلاب تصل إلى 3 آلاف جنيه اثناء الدراسة، مؤكدا أن أقل طالب يحصل على 220 جنيها مكافأة شهرية وتم توفير الملاعب وقصر الثقافة.

