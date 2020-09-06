كاف عن صدمة اختفاء كأس أفريقيا من الجبلاية: أبوابنا مفتوحة ودرع لا يقدر بثمن

عبر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن صدمته لاختفاء كأس الأمم الأفريقية التى احتفظت بها مصر مدى الحياة من مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، بجانب عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد.

ونشر الاتحاد الأفريقى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "علم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بأخبار صادمة عن فقدان كأس الأمم الأفريقية من الاتحاد المصرى لكرة القدم، أبوابنا مفتوحة ويمكن للاتحاد المصرى الاعتماد على دعمنا فى البحث عن الدرع الذى لا يقدر بثمن".

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وأعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة موسعة للتحقيق في قضية فى واقعة اختفاء كأس الأمم الأفريقية التى احتفظت بها مصر مدى الحياة، من مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، بجانب عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد.

وقال أشرف صبحى فى تصريحات لإذاعة "أون سبورت" اليوم الأحد، إن اللجنة المكلفة بالتحقيق فى تلك الواقعة ستصل اتحاد الكرة خلال الساعات القادمة ، موضحاً أنه ينتظر الحصول على نتائج التحقيق لمعرفة كل التفاصيل والملابسات المتعلقة بالواقعة.