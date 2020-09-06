برة الملعب.. ندى شريف لاعبة يد سبورتنج: هوايتى الشوبينج وبحب آسر ياسين

بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ندى شريف لاعبة كرة اليد فى نادى سبورتنج، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الشوبينج.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الأكل الصينىً.

من نجمك المفضل؟

آسر ياسين.

من مطربك المفضل؟

تامر عاشور.



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لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

مصممة أزياء.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا أستخدم العنف.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

آيتن عامر .

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

رياضى.

