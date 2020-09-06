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مستشار رئيس الوزراء يكشف موعد انتقال 60 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية

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كشف الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، عن انتقال 50 إلى 60 ألف موظف بدواوين الوزارات خلال النصف الأول من العام المقبل، مؤكدا فى تصريحات تليفزيونية اليوم بأن جميع طواقم الوزارات ستنتقل إلى العاصمة الجديدة.

 

وأشار إلى وضع خطة بتوجيهات من الرئيس السيسى بأن جميع العاملين الذين سينقلون إلى العاصمة الجديدة سيعملون بأحدث الطرق التكنولوجية والإدارة فى العالم.

 

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وأكد الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن "بوابة مصر الرقمية " نقلة فى التقدم التكنولوجى نظرا لاحتوائها على جميع المعلومات الخاصة عن المواطنين، مشيرا إلى أن البوابة خطوة كبيرة فى تغيير كل المنظومة الحكومية فى مصر لتقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطن المصري.

 

 

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى": أن المنظمة العالمية لمكافحة الفساد أكدت أن الفصل بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة تقضى على 80 % من الفاسدين، متابعا: "الميكنة بتقلل فساد وتقلل التلوث".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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