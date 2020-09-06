قتل شابة برازيلية بسبب خلاف بمتجر مع شخصين وصفاها بـ"السمينة"

لفظت شابة برازيلية تدعى أماندا نونيس، أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها فى وجهها بعد أن أطلق رجل النار عليها من مسدسه، بسبب خلاف بشأن وزنها، أثناء تسوقها في متجر في ولاية ريو دي جانيرو.

وقالت صحيفة "بولسو" البرازيلية إن أماندا كانت موجودة في أحد متاجر منطقة بلفورد روكسو في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية لشراء وجبة الإفطار، عندما سمعت شخصين يسخران من وزنها ويصفاها بـ"السمينة".

واثناء جدال وشجار شديد بين اماندا والرجلين ، قام أحدهما بصفعها على وجهها بشدة، وأطلق على وجهها عيارا ناريا، لتفارق الحياة بعد أن تم نقلها لإحدى مستشفيات المنطقة.

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وتقوم الشرطة الآن بالتحقيق فى الحادث وتفريغ الكاميرات المراقبة فى المتجر واستدعاء الشهود لتحديد مطلق العيار النارى لمعاقبته.

وتحتل البرازيل المركز الخامس عالميا في جرائم قتل النساء، حيث سجلت ولاية ريو دي جانيرو عددا كبيرا من جرائم قتل النساء، راحت ضحيتها قرابة 4 آلاف امرأة.



