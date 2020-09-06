العصابة.. أحمد مكى وبيومى فؤاد وسليمان عيد بصورة واحدة على طريقة مطربى الراب

اجتمع النجم أحمد مكي مع كل من الفنان بيومى فؤاد والفنان سليمان عيد بصورة واحدة على طريقة مطربي الراب، حيث وصفهم بالعصابة عبر حسابه بموقع انستجرام، والصورة لقت تفاعلا كبيرا بمجرد نشرها بالكثير من التعليقات والإعجابات.



احمد مكي

من ناحية أخرى علم "اليوم السابع" أن إحدى الشركات دخلت فى مفاوضات مع النجم أحمد مكى للمشاركة فى عروض مسرحية استعراضية جديدة يتم التحضير لها فى الوقت الحالى، حيث أبدى مكى موافقته على العرض المقدم له، لتكون هذه التجربة الثانية له على خشبة المسرح، بعد مسرحية "حزلقوم" التى يستعد لعرضها فى مصر بعد مشاركتها فى موسم الرياض الترفيهى فبراير الماضى.



مكى ةبيومى فؤاد وسليمان عيد

وخاض أحمد مكى تجربة المسرح للمرة الأولى من خلال مسرحية "حزلقوم" المنتظر انطلاق عرضها لأول مرة فى مصر خلال الفترة المقبلة بعد اعادة تشغيل المسارح بكامل طافتها، وذلك بعد النجاح الذى حققته المسرحية عند عرضها فى موسم الرياض وحققت أعلى الإيرادات هناك، واحتفل مكى بهذا النجاح مع فريق العمل.

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مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدى ومحمد جلال و يشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد و محمد سلام وميرنا جميل وسليمان عيد وإخراج كريم سامى وإشراف على العرض المخرج مجدى الهوارى، ويجسد فيها مكى شخصية "حزلقوم" التى قدمها فى مسلسله الشهير "الكبير أوى" وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً.



