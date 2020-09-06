محكمة سعودية تقضى بإعدام 3 إرهابيين ضمن خلية استراحة الحرازات بجدة

قضت المحكمة الجزائية السعودية، بإعدام 3 إرهابيين ضمن خلية استراحة الحرازات بجدة ، وذكرت المحكمة أن الإرهابيون أيدوا تنظيم داعش وخططوا لاغتيال رجال أمن. وقالت المحكمة الجزائية السعودية، إن الإرهابيون خططوا لتفجير مقرات أمنية في جدة.



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