إصابة 11 شرطيا فى اشتباكات مع محتجين بشرق ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد، إصابة 11 شرطيا جراء اشتباكات وقعت مع مئات المحتجين لليوم الثالث على التوالي بسبب إجراءات الحكومة في مجال الإسكان في مدينة (لايبزيج) الواقعة شرقي البلاد.
وذكرت شبكة (أيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الاشتباكات بدأت مساء يوم الخميس الماضى بعدما قامت الشرطة بوقف الاستيلاء على مبنيين اثنين بالمدينة الأسبوع الماضي.
وأضافت تقارير تابعة لوسائل إعلامية محلية أن المحتجين هاجموا قوات الشرطة وقاموا برشقها بالحجارة خلال أعمال شغب وقعت مساء أمس السبت.. كما قام المتظاهرون ببناء حواجز في الشارع وإشعال النيران بصفائح القمامة.
وأشارت التقارير إلى أنه تم اعتقال عدد من المحتجين بشكل مؤقت للتعرف على هويتهم.
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